El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera que la temperatura llegue a un máximo de 18 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 36% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 38 km/h, lo que podría generar algunas rachas más intensas en momentos puntuales. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas del día, aunque se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en la tarde, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán a alrededor de 11 grados. La puesta de sol se producirá a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 12 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.