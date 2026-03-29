El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15 horas, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 16 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la humedad, que podría llegar a un 38% en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá confortable gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. En las primeras horas del día, se registrarán ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y agradable.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 16 grados, y la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que asegura un día seco y soleado.

En la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:56. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para las actividades al aire libre.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se prevé un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 6 de la mañana.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Durante las primeras horas del día, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.