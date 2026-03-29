El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 29% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 44 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Es importante tener en cuenta esta variable si se planean actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar, especialmente para quienes practiquen deportes acuáticos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los paisajes que Oia tiene para ofrecer. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, excursiones y actividades familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol se anticipa para las 20:58, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, la tarde será un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de Oia y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Oia será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 8 grados a las 07:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura comience a ascender, alcanzando los 14 grados a las 12:00 y culminando en 17 grados durante la tarde.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados durante las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y 8 grados a las 3 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.