El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 12 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 20 grados en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 57% y descenderá gradualmente hasta un 31% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 28 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento de hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, contribuyendo a un ambiente agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no afectarán significativamente la luminosidad del día.

La puesta de sol se producirá a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando los 14 grados a las 10 de la noche. En resumen, O Rosal disfrutará de un día primaveral, perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, con un tiempo que invitará a realizar actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y 8 grados a las 3 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.