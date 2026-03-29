El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Por la mañana, se prevén temperaturas frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados a las 08:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 19 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% a las 00:00 horas y disminuyendo a un 32% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas. A partir de la tarde, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, pero no se anticipan precipitaciones en el horizonte, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 15 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio ante el aumento de las temperaturas.

La salida del sol está programada para las 08:22 horas, y el ocaso se producirá a las 20:56 horas, lo que nos brinda un día largo y luminoso. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se protejan del sol durante las horas más cálidas, especialmente aquellos que planeen estar expuestos durante períodos prolongados.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del noreste contribuirán a un ambiente agradable a lo largo de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 3:00 AM.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Por la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados hacia las 16:00 horas, lo que hará que la tarde sea bastante agradable.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados por la mañana, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.