El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a mediodía, con un ligero aumento en la humedad que podría llegar al 63%. Sin embargo, el tiempo seguirá siendo mayormente favorable para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 20 y 34 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 47 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 16 grados . El cielo seguirá despejado, aunque se espera un aumento en la nubosidad hacia la noche, con la aparición de nubes altas. A pesar de esto, no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas que puedan afectar las actividades nocturnas.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 59%, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. El viento se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que sea un día perfecto para explorar la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 16 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

Hoy, 29 de marzo de 2026, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la isla desde primera hora de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se espera que la temperatura sea de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas de la mañana, pero subiendo rápidamente a 15 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 16°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.