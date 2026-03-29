El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 18 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, lo que permitirá que la temperatura suba rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 11 grados, que descenderá ligeramente a 10 grados a la 1:00, y se mantendrá en torno a los 9 grados hasta las 5:00 de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 17 grados a las 15:00 y 18 grados a las 17:00. La tarde será especialmente agradable, con un cielo despejado que invitará a disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final del día, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 8:00 de la mañana, que se mantendrán durante la tarde y la noche.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 52% a las 00:00 y descendiendo a un 36% hacia las 17:00. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable durante la mayor parte del día. La brisa será suave, con vientos predominantes del noreste, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h en las horas más cálidas. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento se mantendrá entre 4 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde.

No se prevén precipitaciones en Nigrán, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que promete ser perfecto para disfrutar de la primavera en Nigrán. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que caracterizará la jornada.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 8 grados a las 07:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura comience a ascender, alcanzando los 14 grados a las 12:00 y culminando en 17 grados durante la tarde.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados a media mañana.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados a las 00:00 y 11 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados hacia las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.