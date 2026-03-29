El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 3:00 AM.

A partir de las 4:00 AM, la temperatura comenzará a estabilizarse, alcanzando los 8 grados, y se mantendrá en ese nivel hasta las 6:00 AM. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 10 grados a las 10:00 AM y llegando a un máximo de 17 grados en las horas de la tarde, específicamente entre las 3:00 PM y las 5:00 PM.

La humedad relativa durante el día oscilará entre el 34% y el 69%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente seco, se experimentará una sensación de frescura en las primeras horas, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más ventosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo propicio para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de Mos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

A medida que el día se acerca a su fin, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 8:56 PM. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 10:00 PM, lo que sugiere que la noche será fresca pero agradable. En resumen, el tiempo en Mos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un día soleado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Por la mañana, se prevén temperaturas frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados a las 08:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 19 grados hacia las 17:00 horas.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 6 de la mañana.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados a las 00:00 y 11 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados hacia las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.