El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

A medida que el sol se eleva, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera un valor de hasta 16 grados. La sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 38% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre, ya que puede provocar un ligero movimiento en los árboles y otros elementos del entorno.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 9 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado en Moraña. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en un entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Barro se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:21. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 18 km/h.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 6:00 AM.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. Durante la madrugada, se registrarán temperaturas alrededor de 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.