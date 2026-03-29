El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo hasta un 31% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:56. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán hasta los 9 grados hacia la medianoche.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, pasear o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de marzo de 2026, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en un rango agradable. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia las 13:00, y suba hasta los 14 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C por la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.