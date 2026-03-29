El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, que irán descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las primeras horas de la mañana, pero que rápidamente se elevarán a medida que avance el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 37% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 33 km/h, y se mantendrán en torno a los 19 km/h durante la mayor parte del día. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda a los que planeen actividades al aire libre que se vistan en consecuencia.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto en Moaña. En resumen, hoy será un día espléndido para disfrutar de la belleza natural de la región, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta los 12 grados a las 11:00.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados a las 00:00 y 11 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados hacia las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.