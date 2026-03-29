El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

A medida que el sol se eleva, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque hasta 17 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un leve incremento en la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 40% a lo largo de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica se verá favorecida por la ausencia de precipitaciones, ya que no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 35 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, aunque se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando valores de alrededor de 10 grados hacia las 23:00 horas. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 54% al final del día.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables. La combinación de sol, temperaturas moderadas y la ausencia de precipitaciones permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día placentero. Se recomienda llevar ropa ligera, pero también considerar una chaqueta ligera para la tarde-noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Barro se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:21. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 18 km/h.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 16 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.