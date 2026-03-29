El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 16°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 12°C al caer el sol. La puesta de sol está programada para las 20:57, momento en el que el cielo se tornará más oscuro, pero aún se mantendrá una visibilidad adecuada.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a la humedad alta.

Respecto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 26 y 45 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución, ya que en algunos momentos puede alcanzar rachas más intensas.

En lo que respecta a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Meaño podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de un paseo, una comida al aire libre o cualquier actividad que se desee realizar en un entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 16 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.