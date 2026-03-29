El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 17:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 34% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado si se planea estar al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 46 km/h, especialmente en las primeras horas del día. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se aconseja tener precaución si se realizan actividades que puedan verse afectadas por ráfagas fuertes.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 51% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda aprovechar las horas de sol, especialmente durante la tarde, antes de que las nubes comiencen a aparecer. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día sin interrupciones climáticas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 12 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con cielos limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 8 grados entre las 04:00 y las 07:00. A medida que avanza la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 10:00 y subiendo hasta 13 grados a las 12:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.