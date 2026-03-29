El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Lalín se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

A lo largo de la mañana, el viento soplará del noreste con una velocidad de 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 12 grados en la tarde. Es importante tener en cuenta que, aunque las temperaturas son relativamente frescas, la ausencia de precipitaciones y el cielo despejado contribuirán a que la sensación general sea de un día primaveral.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas se mantengan estables, con mínimas de 10 grados y máximas que podrían llegar a los 12 grados. El viento, aunque persistente, disminuirá ligeramente en su intensidad, con ráfagas que alcanzarán hasta 42 km/h en los momentos más ventosos. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas o expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:55. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 5 grados hacia la medianoche. La sensación térmica también se verá afectada por el viento, que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja.

En resumen, el día en Lalín se presenta como una excelente oportunidad para actividades al aire libre, ya que el tiempo será mayormente soleado y sin lluvias. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, vistan adecuadamente para las temperaturas frescas y estén atentos a las ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 6 grados , y se espera que alcancen un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica será algo más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.