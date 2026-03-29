El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la isla desde primera hora de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se espera que la temperatura sea de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas de la mañana, pero subiendo rápidamente a 15 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. A lo largo de la mañana, se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 21 y 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas expuestas. Sin embargo, por la tarde, el viento se calmará, con velocidades que rondarán los 19 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades recreativas en la isla.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:58, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en la costa. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa, ya sea en la playa, realizando senderismo o simplemente paseando por sus encantadoras calles.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 16 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.