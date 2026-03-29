El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la humedad relativa, que se situará en torno al 31% en las horas más cálidas del día. A pesar de este ligero aumento en la humedad, las condiciones seguirán siendo agradables, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en la tarde.

El viento será un factor notable a lo largo del día, soplando desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Es recomendable que los habitantes y visitantes de A Guarda se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura y viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, siendo un día ideal para paseos y actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:57 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje de A Guarda en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en A Guarda se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados durante las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y 8 grados a las 3 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.