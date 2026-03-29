El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados a media mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un pico de 19 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 36% en las horas más cálidas de la tarde.

A partir de la tarde, aunque el cielo seguirá mayormente despejado, se prevé la aparición de algunas nubes altas, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople con mayor intensidad en las horas de la tarde, alcanzando rachas de hasta 37 km/h. Este viento fresco del noreste proporcionará un alivio agradable ante el aumento de las temperaturas, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que, a pesar de la ligera presencia de nubes altas, se caracterizará por su predominancia de sol y temperaturas agradables.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 8 grados a las 07:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura comience a ascender, alcanzando los 14 grados a las 12:00 y culminando en 17 grados durante la tarde.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 18 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, lo que permitirá que la temperatura suba rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 11 grados, que descenderá ligeramente a 10 grados a la 1:00, y se mantendrá en torno a los 9 grados hasta las 5:00 de la mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados por la mañana, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.