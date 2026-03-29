El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en las horas centrales, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando se prevé que la temperatura descienda a alrededor de 6 grados. La sensación térmica podría llegar a ser de 1 grado en la mañana, pero mejorará a medida que el sol calienta el ambiente.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con un valor de 12 grados, y la sensación térmica se estabilizará en torno a los 12 grados también, lo que proporcionará un ambiente más cálido y confortable. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, llegando a los 5 grados hacia la medianoche.

El ocaso se producirá a las 20:56, momento en el que el cielo comenzará a despejarse nuevamente, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado. En resumen, el día de hoy en Forcarei se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, sin riesgo de lluvias y con un viento moderado que aportará frescura a la atmósfera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 6 grados , y se espera que alcancen un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica será algo más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.