El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 15 grados . La combinación de un cielo poco nuboso y temperaturas agradables hará que la tarde sea ideal para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, aunque se recomienda abrigarse un poco si se planea estar al aire libre durante la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:56 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 8 grados , por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día soleado y fresco para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. Durante la madrugada, se registrarán temperaturas alrededor de 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Pontecesures se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados durante las horas más frescas de la mañana.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 6 grados , y se espera que alcancen un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica será algo más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.