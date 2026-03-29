El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. Durante la madrugada, se registrarán temperaturas alrededor de 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será cómoda, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 12 grados a última hora del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 46% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cuntis pueden disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h en las horas más activas del día. Aunque la velocidad del viento puede ser notable, no se espera que cause inconvenientes significativos. Sin embargo, es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades que puedan verse afectadas por el viento, como paseos en bicicleta o deportes al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Cuntis no querrán perderse. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión con amigos y familiares.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Cuntis, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 6:00 AM.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.