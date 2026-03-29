El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 9 grados a las 03:00 y 04:00, y descendiendo a 8 grados entre las 05:00 y 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 8 grados y subiendo gradualmente hasta llegar a los 17 grados a las 17:00. Durante la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo a 15 grados hacia las 19:00 y finalizando el día con 12 grados a las 22:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% a las 00:00 y disminuyendo a un 38% hacia las 17:00, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El viento soplará del noreste a lo largo del día, con rachas que alcanzarán su máxima intensidad en la mañana, llegando a 19 km/h a las 00:00 y 18 km/h a la 01:00. A medida que avanza la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 11 y 22 km/h, alcanzando su pico de 22 km/h a las 12:00 y 13:00. Esto generará una brisa agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Catoira podrán disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para paseos y actividades al exterior. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje gallego en su esplendor primaveral.

Con el orto a las 08:22 y el ocaso a las 20:57, los habitantes de Catoira podrán disfrutar de una larga jornada de luz natural, ideal para aprovechar al máximo el día. En resumen, se prevé un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 6:00 AM.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Pontecesures se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados durante las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 7 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 11 grados a las 11:00 y subirá hasta los 14 grados a las 13:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.