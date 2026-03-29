El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en un rango agradable. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia las 13:00, y suba hasta los 14 grados en las horas de la tarde.

A lo largo del día, la sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de 3 grados. Sin embargo, a medida que el sol calienta el ambiente, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 12 grados en la tarde. Esto sugiere que, aunque las temperaturas sean frescas, la exposición al sol hará que se sienta más cálido.

El viento será un factor notable hoy, soplando desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 16 y 23 km/h. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 45 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría, especialmente en las primeras horas. Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 21:00 y cerrando el día con 8 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 20:55, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar en un ambiente despejado.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante las horas centrales y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 7 grados entre las 04:00 y las 05:00, antes de comenzar a ascender.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C por la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.