El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta los 12 grados a las 11:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 53% a las 03:00. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, alcanzando un 48% a las 12:00 y bajando aún más a un 41% a las 15:00. Esto contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 30 km/h. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, alcanzando su punto máximo a las 12:00 con ráfagas de hasta 40 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se espera que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00, con un máximo de 17 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a 14 grados a las 20:00 y cerrando el día en torno a los 11 grados a las 23:00.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Cangas podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, que irán descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las primeras horas de la mañana, pero que rápidamente se elevarán a medida que avance el día.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados a las 00:00 y 11 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados hacia las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.