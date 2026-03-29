El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 16 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor será bastante llevadera, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h en las primeras horas y que se mantendrán entre 19 y 24 km/h a lo largo de la jornada. Estas condiciones de viento pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. Por la tarde, el viento disminuirá ligeramente, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Cambados.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:57. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el centro de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y disfruta de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.