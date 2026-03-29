El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 6:00 AM.

A partir de las 7:00 AM, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 8 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 17 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 57% y el 69% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calidez moderada, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 15 y 30 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 42 km/h alrededor de las 11:00 AM, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto convierte a hoy en un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios abiertos de Caldas de Reis.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 8:00 PM. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:57. La temperatura mínima de la noche se espera que baje a 10 grados hacia las 11:00 PM, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el día de hoy en Caldas de Reis se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 9 grados a las 03:00 y 04:00, y descendiendo a 8 grados entre las 05:00 y 06:00.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. Durante la madrugada, se registrarán temperaturas alrededor de 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.