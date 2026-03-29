El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá despejado hasta la tarde, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas. Sin embargo, estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de frescura y confort.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 22 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la intensidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango de entre 18 y 19 km/h, lo que podría ser un factor refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Esto hará que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de que las temperaturas puedan parecer más altas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades como paseos por la playa, senderismo o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y la caída del sol promete un atardecer espectacular sobre la costa de Bueu.

En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Bueu, con un tiempo favorable que invita a salir y aprovechar al máximo el entorno.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta los 12 grados a las 11:00.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, que irán descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las primeras horas de la mañana, pero que rápidamente se elevarán a medida que avance el día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.