El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Barro se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:21. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 18 km/h.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 11 grados a las 11 de la mañana. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y descendiendo gradualmente hasta un 56% hacia el mediodía. Las condiciones de viento seguirán siendo predominantes del noreste, con rachas que podrían llegar a los 40 km/h en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas. Este cambio en el estado del cielo se prevé desde las 12 del mediodía, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 16 grados . La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que mantendrá su dirección y velocidad, generando un ambiente fresco.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que significa que no se anticipan lluvias en Barro. Sin embargo, la nubosidad podría generar un ambiente más gris, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 3 de la tarde y bajando a 10 grados hacia las 11 de la noche.

La noche se presentará con un cielo mayormente nublado, aunque sin riesgo de lluvias. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 56% hacia la medianoche. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 10 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable para las actividades al aire libre.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente despejado en la mañana, con un aumento de nubes en la tarde y temperaturas agradables. Las condiciones de viento del noreste y la ausencia de precipitaciones contribuirán a un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.