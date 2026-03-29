El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 8 grados a las 07:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura comience a ascender, alcanzando los 14 grados a las 12:00 y culminando en 17 grados durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 39% a las 15:00. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 12:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes acuáticos. Sin embargo, la brisa será refrescante y agradable, especialmente en la costa.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas en la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 18:00. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que se espera que el día transcurra sin lluvias, manteniendo un ambiente seco y soleado.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes al aire libre. La noche caerá con un cielo despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:57, y las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 11 grados a las 23:00.

En resumen, Baiona disfrutará de un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados a media mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 18 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, lo que permitirá que la temperatura suba rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 11 grados, que descenderá ligeramente a 10 grados a la 1:00, y se mantendrá en torno a los 9 grados hasta las 5:00 de la mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.