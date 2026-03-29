El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 7 grados entre las 04:00 y las 05:00, antes de comenzar a ascender.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 9 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 19 grados hacia las 17:00. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 31% hacia las 17:00, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 22 km/h en las primeras horas y 15 km/h hacia el final de la jornada. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 45 km/h a la medianoche, disminuyendo a lo largo del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con periodos de poco nuboso entre las 04:00 y las 20:00, y la presencia de nubes altas en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de As Neves pueden disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C por la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado, ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Por la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados hacia las 16:00 horas, lo que hará que la tarde sea bastante agradable.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.