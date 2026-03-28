El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 10 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia el final de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará, lo que permitirá que el calor del sol se sienta más intensamente.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 55 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede ser un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades en la costa o en áreas abiertas. A pesar de la brisa, las condiciones generales serán agradables, y el viento no debería ser un impedimento para disfrutar del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco. Los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa pueden aprovechar esta jornada para pasear por la playa, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día de campo.

Con el amanecer a las 07:24 y el ocaso a las 19:56, los habitantes de la zona tendrán muchas horas de luz para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Vilanova de Arousa, con un tiempo ideal que invita a salir y aprovechar el entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.