El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día, pero se espera que a medida que avance la mañana, la temperatura se estabilice en torno a los 10-11 grados.

La humedad relativa en la atmósfera será de un 65% al inicio del día, aumentando ligeramente hasta un 70% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé que la humedad comience a descender, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. A media tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados, lo que hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 24 km/h. Esta brisa puede ser más intensa en las horas centrales del día, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en la costa o en áreas abiertas. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como paseos en bicicleta o deportes al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares. La puesta de sol se anticipa para las 19:56 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable.

En resumen, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un momento perfecto para salir, disfrutar de la belleza del entorno y aprovechar al máximo las horas de luz natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.