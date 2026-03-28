El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor estimado de 19 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h. Esta combinación de sol y viento fresco hará que la sensación térmica sea muy agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% a medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 52% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación de frescura se mantendrá, evitando que el calor sea abrumador durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.

El viento, que soplará principalmente desde el noreste, alcanzará su máxima intensidad en las horas de la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 51 km/h. Esta brisa puede ser refrescante, pero también es recomendable tener precaución si se realizan actividades que puedan verse afectadas por el viento, como el ciclismo o la navegación.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes y visitantes aprovechar este día soleado, ya que las condiciones son perfectas para paseos, deportes y otras actividades al exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.