El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 86% y el 89%, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 65% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de aproximadamente 15 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 49 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:54, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar sin nubes que obstruyan la vista.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.