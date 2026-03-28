El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados hacia las 04:00 y 05:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% en la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los viguenses podrán disfrutar de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 57 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando su máxima velocidad alrededor de las 14:00 horas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

La salida del sol está programada para las 07:24 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 19:56 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Este clima primaveral es perfecto para paseos por la ciudad, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Vigo.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Vigo, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. La combinación de sol y viento fresco hará que sea un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.