El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, pero se espera que se mantengan estables en torno a los 8 grados hasta las 07:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 10 grados a las 08:00 horas y llegando a un máximo de 18 grados hacia las 13:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% y bajará hasta un 51% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 25 km/h en las horas de mayor intensidad. A primera hora, se registrarán rachas de hasta 39 km/h, que irán disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Sin embargo, se anticipa que el viento mantenga una presencia constante, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Valga podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar del sol.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 15:00 horas y bajando a 12 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas de la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.