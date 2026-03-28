El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Tui se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre y paseos por la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que el sol se ponga a las 19:55 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La atmósfera se mantendrá tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un hermoso cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.