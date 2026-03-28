El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al exterior.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 34% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará notablemente a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:24 y el ocaso a las 19:56, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Tomiño.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.