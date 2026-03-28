El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Soutomaior disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este clima primaveral será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable y propicia para disfrutar de la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 51% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la humedad cause incomodidad, lo que contribuirá a una sensación de bienestar general.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución si se realizan actividades que requieran estabilidad, como ciclismo o senderismo en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Soutomaior pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvia también permitirá que los caminos y senderos estén en condiciones óptimas para ser explorados.

El amanecer se producirá a las 07:23, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 19:55, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de Soutomaior, ya sea paseando por sus parques, realizando actividades deportivas o simplemente relajándose al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Soutomaior será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento fresco que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.