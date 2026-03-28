El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 7 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, llegando a un máximo de 15 grados hacia las 13:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará a mostrar algunas nubes, seguirá predominando el sol. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 56% y el 75% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será suave, alcanzando velocidades de hasta 3 km/h, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, llegando a alcanzar rachas de hasta 42 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:54 horas.

En resumen, Silleda disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La combinación de sol, temperaturas moderadas y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía. Este aumento en la temperatura será bien recibido, ya que se espera que el sol brille con fuerza, contribuyendo a un ambiente más cálido.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Lalín se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 13°C en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.