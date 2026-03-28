El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la costa gallega. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un buen momento para pasear por la playa o realizar deportes acuáticos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, ideal para disfrutar de la naturaleza sin el agobio del calor excesivo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad que alcanzará hasta los 39 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede generar algunas rachas más intensas, especialmente en zonas costeras, por lo que se aconseja tener precaución si se planea realizar actividades en la playa o en el mar. Las rachas máximas podrían llegar a los 58 km/h, lo que podría afectar a embarcaciones pequeñas y a quienes practiquen deportes de viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Los visitantes y residentes de Sanxenxo podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea paseando por el puerto, disfrutando de la gastronomía local en las terrazas o explorando los hermosos paisajes de la zona.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.