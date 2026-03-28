El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que invita a los residentes y visitantes a aprovechar el buen tiempo para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 21 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados a las 3 y 4 de la madrugada, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir de las 12 del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados, alcanzando su punto máximo a las 3 de la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 11 de la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor será agradable y no excesivamente húmeda, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h a las 3 de la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas del día, aunque se recomienda tener precaución si se planean actividades al aire libre que puedan verse afectadas por ráfagas fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, no será un impedimento para disfrutar de las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Ponteareas disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, la temperatura comenzará en un fresco 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00 y alcanzando su mínimo de 5 grados entre las 05:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 20 grados a partir de las 14:00, manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 16:00.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 6 grados entre las 04:00 y las 07:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 12 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 20 grados a las 16:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.