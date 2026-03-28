El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 6 grados entre las 04:00 y las 07:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 12 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 20 grados a las 16:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 37% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol calienta el ambiente, la temperatura se sentirá más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 15:00, alcanzando hasta 44 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:23, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso será a las 19:55, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este clima primaveral es perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior. En resumen, Salceda de Caselas se prepara para un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que se prolongará a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 21 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que invita a los residentes y visitantes a aprovechar el buen tiempo para actividades al aire libre.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Tui se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre y paseos por la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.