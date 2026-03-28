El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados, pero irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día, cuando la temperatura aún será fresca.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 18 y 34 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 56 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero también es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia hacen que sea un momento perfecto para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que se realice al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:24 y el ocaso a las 19:56, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para aprovechar el día. Con estas condiciones meteorológicas favorables, Ribadumia se presenta como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.