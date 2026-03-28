El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 7 grados, alcanzando los 9 grados hacia media mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que se registren 20 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, con mínimas de 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 51% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 51 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, aunque en general el viento no será un factor que impida disfrutar del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

En resumen, Redondela disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Soutomaior disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este clima primaveral será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable y propicia para disfrutar de la naturaleza.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.