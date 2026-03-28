El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados a las 09:00 y continúe subiendo hasta llegar a los 14 grados a las 20:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 68% y el 60%, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.
El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, alcanzará velocidades que variarán entre los 16 y 28 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta llegar a rachas de hasta 52 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede resultar refrescante y será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.
En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza en los alrededores de la ciudad.
El orto se producirá a las 07:23, lo que permitirá que la luz del día se instale rápidamente, y el ocaso tendrá lugar a las 19:55, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este clima primaveral es perfecto para disfrutar de la belleza de Pontevedra, con sus paisajes y su rica oferta cultural.
En resumen, el día de hoy en Pontevedra se caracteriza por un tiempo despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo la belleza de la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar