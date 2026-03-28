El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados a las 09:00 y continúe subiendo hasta llegar a los 14 grados a las 20:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 68% y el 60%, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, alcanzará velocidades que variarán entre los 16 y 28 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta llegar a rachas de hasta 52 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede resultar refrescante y será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza en los alrededores de la ciudad.

El orto se producirá a las 07:23, lo que permitirá que la luz del día se instale rápidamente, y el ocaso tendrá lugar a las 19:55, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este clima primaveral es perfecto para disfrutar de la belleza de Pontevedra, con sus paisajes y su rica oferta cultural.

En resumen, el día de hoy en Pontevedra se caracteriza por un tiempo despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo la belleza de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.