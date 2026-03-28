El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Pontecesures se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados , aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en las horas centrales de la jornada. Este ascenso térmico permitirá que la sensación de calor sea agradable, especialmente para aquellos que planean salir a pasear o realizar deporte.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio del día, la combinación de sol y temperaturas en aumento hará que la sensación térmica sea más cálida a medida que avanza el día. Es recomendable llevar ropa ligera y cómoda para disfrutar del tiempo primaveral.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h. Aunque el viento puede ser un poco más fuerte en las horas de la tarde, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre. La brisa será refrescante, ideal para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 19:56, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día espléndido. Los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de la luz del día durante casi 12 horas, lo que es característico de esta época del año.

En resumen, el tiempo de hoy en Pontecesures será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.