El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de marzo de 2026, Ponteareas disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, la temperatura comenzará en un fresco 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00 y alcanzando su mínimo de 5 grados entre las 05:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 20 grados a partir de las 14:00, manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 16:00.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, comenzando en un 68% y alcanzando un pico del 85% a las 04:00. A medida que el sol calienta el ambiente, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% hacia el final de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort a medida que las temperaturas se eleven.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán su máxima intensidad a las 10:00, donde se registrarán vientos de hasta 32 km/h provenientes del noreste. Durante el resto del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango de entre 10 y 20 km/h, lo que proporcionará una brisa agradable, especialmente en las horas más cálidas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Ponteareas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:55, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.
En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.
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