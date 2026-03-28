El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Ponte Caldelas disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados , comenzando con un fresco amanecer a 8 grados y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15-17 grados, proporcionando un tiempo agradable y templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% al final del día. Esto sugiere que, aunque el aire será un poco más seco hacia la tarde, la sensación de frescura se mantendrá, lo que es ideal para disfrutar de paseos o actividades deportivas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 37 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, pero a medida que avance la jornada, se intensificará, alcanzando su máxima velocidad en torno a la tarde. Esto podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el tiempo lluvioso. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza o realizar excursiones en la zona.

Con el orto a las 07:23 y el ocaso a las 19:55, los habitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día largo y luminoso. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de hoy un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer. Ya sea paseando por el campo, disfrutando de un picnic o simplemente relajándose al aire libre, las condiciones meteorológicas son ideales para aprovechar al máximo este espléndido día de primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Soutomaior disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este clima primaveral será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable y propicia para disfrutar de la naturaleza.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.