El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Poio se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, hace que sea un momento ideal para salir a caminar, hacer deporte o disfrutar de un picnic en uno de los hermosos espacios naturales de la zona.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 28 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 52 km/h en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, este viento fresco también contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable.

La salida del sol está programada para las 07:24 horas, y el ocaso se producirá a las 19:56 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural durante el día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es un buen momento para disfrutar de la belleza de Poio, ya sea explorando sus paisajes o simplemente relajándose al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Poio es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y una brisa fresca que hará que la experiencia sea aún más placentera. No hay que olvidar protegerse del sol, ya que la radiación solar puede ser intensa en horas centrales.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 17 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz solar ilumine la localidad, contribuyendo a un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.